ألمانيا تدرس تخفيف القيود مع تراجع حالات كورونا

ساسة بارزون ناقشوا الاحتمال قبل اجتماع مع ميركل

بدأ ساسة بارزون في ألمانيا مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا قُبيل اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل؛ يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تحصل ميركل؛ ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية، على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنها سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريباً.

ووفق "رويترز" يأتي هذا النقاش مع تراجع أعداد حالات الإصابة والوفاة الجديدة في ألمانيا التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة، مثل: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

لكن اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير تضرّر ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.8 بالمئة في الربع الثاني من العام، وهو أكبر معدل منذ بدء تسجيل هذه المعدلات في 1970، وأكثر من مثلي الانكماش الذي شهدته البلاد وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

وستناقش ميركل؛ توصيات أكاديمية العلوم مع مجلس وزرائها غداً الثلاثاء، وستعقد مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حكام الولايات يوم الأربعاء؛ لمناقشة المسار المحتمل للخروج من إجراءات العزل العام، وكيفية إدارة الركود المتوقع.