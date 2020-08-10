وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة

طالبت أمس الوزراء باستقالة بشكل تضامني موحد

قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 01:14 PM

طالبت أمس الوزراء باستقالة بشكل تضامني موحد

وزيرة العدل اللبنانية تقدّم استقالتها من الحكومة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقال عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، كانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين حسان دياب والوزراء، باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم باستقالتها الإفرادية".

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وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود

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