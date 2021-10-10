إعلان من "جوجل" عن "بيكسل 6" يكشف عن وعد الـ5 سنوات

على منافستها سامسونج التي تقدم تحديثات أمنية لنظام "أندرويد"

كشف إعلان جديد لشركة "جوجل" الأمريكية لهاتفها الأحدث "بيكسل 6"، عن وعد الـ5 سنوات، الذي سبق وصرحت به في أكثر من وسيلة إعلامية.

واستبقت "جوجل" حدثها العالمي للكشف عن هواتف "بيكسل 6" يوم 19 أكتوبر الجاري، بوعدها بتقديم 5 سنوات محفزة لنظام "أندرويد" الجديد الذي سيدعم تلك الهواتف.

وتتفوق بهذا الوعد جوجل على منافستها سامسونج، التي تقدم تحديثات أمنية لنظام "أندرويد" لمدة 4 سنوات تقريبًا.

وبتلك الطريقة، سيتمكن أصحاب هواتف "بيكسل 6" من التمتع بتحديثات أمنية على هواتفهم حتى عام 2026 تقريبًا.

وتكشف التسريبات أيضًا عن تزويد "جوجل" هواتف "بيكسل 6" بميزة "فيس إن بلور"، التي تحافظ على بؤرة تركيز الكاميرا، والتي ستساعد الكاميرا الأمامية فائقة الاتساع في التقاط صور سيلفي جماعية.

ودعمت الشركة الأمريكية هواتف "بيكسل 6" بمستشعر كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل تقريبًا، وعدة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابيكسل.

وتَعِدُ جوجل مستخدمي هواتف "بيكسل 6" أيضًا ببطارية فائقة القوة يمكنها الصمود لأكثر من 24 ساعة مع الاستخدام الفائق.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف "بيكسل 6" بشاشة ذات قياس 6.4 بوصة، و"بيكسل 6 برو" بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة، مقاومين للغبار والأتربة والماء.