تأجيل إقامة ماراثون بر جدة 2020 كإجراء وقائي ضد كورونا

حرصاً على صحة المشاركين والمشاركات

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة رئيس اللجنة المنظمة لماراثون جدة 2020، خلف بن هوصان العتيبي؛ عن تأجيل الماراثون الرياضي الذي كان من المنتظر إقامته خلال منتصف شهر إبريل المقبل، إلى وقت لاحق،

جاء ذلك نظراً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة ، في إطار جهودها الحثيثة للحد من تأثير فيروس "كورونا"، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المشاركين والمشاركات من جميع فئات المجتمع وضمان سلامتهم.

وأوضح العتيبي أن قرار التأجيل يأتي بعد متابعة من اللجنة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية لمستجدات انتشار فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله - على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

يذكر أن ماراثون جدة بدأت انطلاقته في عام 2004 كإحدى المبادرات والأنشطة الاجتماعية الرياضية التي تقدمها (بر جدة) للمجتمع؛ حيث تعتبر النسخة الحالية التي تم تأجيلها هي الرابعة عشرة، وقد شهد الماراثون خلال النسخ السابقة مشاركة أكثر من 8 آلاف مشارك.