"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد أن تصعيد الميليشيا عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الخميس تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط، حسب "الإخبارية".

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أن محاولات الحوثي إطلاق المسيَّرات تم التصدي لها، ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة.

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09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 01:32 AM

أكد أن تصعيد الميليشيا عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الخميس تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط، حسب "الإخبارية".

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أن محاولات الحوثي إطلاق المسيَّرات تم التصدي لها، ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة.

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