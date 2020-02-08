"الاتحاد" يستعيد خدمات "العبود" قبل مواجهة ضمك "دورياً"

تعرّض للإصابة أمام "النصر".. بعد غياب أكثر من 20 يوماً

استعاد "الاتحاد" خدمات لاعبه عبدالرحمن العبود، بعد غياب أكثر من 20 يوماً؛ بسبب الإصابة التي لحقت به (التواء في الكاحل) إبان مشاركته أمام "النصر".

ومن المتوقع أن يزجّ المدير الفني للاتحاد "تين كات" باللاعب في الشوط الثاني أمام ضمك "دورياً" الاثنين المقبل في افتتاح الجولة 18 من الدوري.

ويعد "العبود" إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها "كات" في المباريات الأخيرة.



ويسعى الاتحاد إلى تخطي عقبة ضمك بعد الانتصار الأخير الذي حققه أمام التعاون، وبالتالي تجاوز مناطق الخطر في ذيل قائمة ترتيب الفرق ، ومن ثم الإعداد لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (كأس العرب).