شاهد.. مهرجان "صيف بدر الجنوب" يواصل فعالياته بحضور جماهيري كثيف

"الشمري": اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للزوار والجائزة الكبرى "سيارة"

يواصل مهرجان صيف بدر الجنوب 2019 لليوم الخامس على التوالي استقبال زائريه، وذلك عبر العديد من الفعاليات والعروض المسرحية المتنوعة والشيقة، على مسرح منتزه العشة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، انطلقت باكورة فعاليات المهرجان يوم الخميس الماضي، حيث شهد مسرح المهرجان تألق المنشد والشاعر فهد الشهراني بعددٍ من الصور الإنشادية التي تفاعل معها الحضور الكثيف الذي تجاوب مع جميع فقرات المسرح في أمسية شعرية بمشاركة الشاعر عبيان آل سالم والشاعر ظافر الحمري والمنشد عبدالله آل مخلص.

ومن جانبه، ذكر المشرف على المهرجان عبدالكريم الشمري، أن فعاليات صيف بدر الجنوب لهذا العام 1440هـ، والتي انطلقت من الخامس والعشرين من شهر شوال وتستمر لمدة شهر كامل، ستكون متنوعة وعديدة، ويتخللها مشاركة عددٍ من الفرق الاستعراضية والترفيهية والمنشدين، إضافة إلى الفرق الشعبية.

وأكد "الشمري" أن اللجنة المنظمة للمهرجان رصدت جوائز قيمة للزوار، تقوم اللجنة بإجراء السحب على جوائز الحضور اليومية عبر الكاميرات الناقلة لفعاليات المهرجان بالموقع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجائزة الكبرى فيها ستكون "سيارة".

وأضاف: تم إطلاق مسابقة لأفضل عبارة وطنية تكتب في الوطن الغالي عبر الهاشتاق الخاص بالمهرجان #صيف_بدر_الجنوب في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رصدت للفائز جائزة قيمة.

وقال: تجاوباً مع رغبات الزائرين، وتقديراً للطلبات المتزايدة من الحضور الجماهيري الكثيف فقد قررت اللجنة المنظمة إطلاق الألعاب النارية في الحفل الختامي للمهرجان.





يُذكر أن وكيل إمارة منطقة نجران المكلف سلطان العتيبي، قد دشن برنامج فعاليات مهرجان صيف بدر الجنوب يوم الخميس الماضي، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأعضاء من المجلس المحلي ومن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وعددٍ من رجال الأعمال وأعيان المحافظة.