ارمينيا: المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفّق المرضى بكورونا

الوضع الوبائي يتفاقم والمنشآت الطبية عاجزة عن استقبال جميع المصابين

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، أن وباء كوفيد-19 تفاقم في البلاد، وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفق المرضى.

وأوضح باشينيان الذي أصيب بالفيروس وعائلته، أن الوضع الوبائي يتفاقم ولا يمكن للمنشآت الطبية استقبال جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب المحتاجين للعلاج، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل من منزله.

وبيّن وزير الصحة أرسين توروسيان، من جهته، وفاة 68 مصابًا بالفيروس "بسبب أمراض أخرى"، مشيرًا إلى احتمال إصابة 20 ألف شخص دون ظهور أعراض الفيروس.

وسجلت أرمينيا، البلد الصغير في القوقاز، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين شخص، بشكل رسمي؛ 11,221 إصابة بالفيروس، و176 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

2

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 04:54 PM

الوضع الوبائي يتفاقم والمنشآت الطبية عاجزة عن استقبال جميع المصابين

ارمينيا: المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفّق المرضى بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 436

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، أن وباء كوفيد-19 تفاقم في البلاد، وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها أمام تدفق المرضى.

وأوضح باشينيان الذي أصيب بالفيروس وعائلته، أن الوضع الوبائي يتفاقم ولا يمكن للمنشآت الطبية استقبال جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب المحتاجين للعلاج، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل من منزله.

وبيّن وزير الصحة أرسين توروسيان، من جهته، وفاة 68 مصابًا بالفيروس "بسبب أمراض أخرى"، مشيرًا إلى احتمال إصابة 20 ألف شخص دون ظهور أعراض الفيروس.

وسجلت أرمينيا، البلد الصغير في القوقاز، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين شخص، بشكل رسمي؛ 11,221 إصابة بالفيروس، و176 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020