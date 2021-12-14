بحضور الملك خالد والشيخ زايد.. قمة التأسيس اختارت الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون

قبل 40 عاماً.. وفيها تم تعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس وإنشاء عدد من اللجان

نشرت وزارة الخارجية اليوم إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر حول قمة التأسيس، القمة الخليجية الأولى التي تعود لتاريخ الخامس والعشرين من مايو 1981م.

شهدت القمة حضور كل من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقتها، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين في ذلك الوقت، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في ذلك التوقيت، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.



وكانت أبرز قرارات القمة اختيار الرياض مقرًّا رئيسيًّا لمجلس التعاون، وتعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينًا عامًّا للمجلس، وإنشاء عدد من اللجان المتخصصة.