30 فائزًا بالأفرع.. جائزة "صحة جازان" للإبداع الوظيفي تذهب لـ"الشبلي"

تسعى إلى نشر ثقافة المنافسة للارتقاء بالخدمات وفق معايير من بينها الأداء

حقق مدير المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الدكتور أحمد بن حسين الشبلي، جائزة المدير العام للإبداع الوظيفي لعام ٢٠٢١م ضمن مسار الأفراد.

وتعد جائزة المدير العام للإبداع الوظيفي جائزة سنوية تهتم بالإبداع والتحفيز الوظيفي، سواء على مستوى الأفراد أو الإدارات أو حتى المنشآت بـ"صحة جازان".

وتسعى "صحة جازان" من خلال الجائزة إلى تشجيع وتحفيز منسوبيها على الاستمرارية في الإبداع والابتكار، وتكريم المتميزين لنشر ثقافة المنافسة للارتقاء بالخدمات الصحية، وذلك من خلال معايير تشمل الأداء والإنجاز، المبادرة والإبداع، التعاون والالتزام الوظيفي، المشاركة وتحمل المسؤولية، المهارات الإشرافية، والتكريم والتميز من وزارة الصحة على مستوى الإدارات والمنشآت الصحية.

هذا وقد حقق الجائزة خلال هذا العام ما يزيد على ٣٠ فائزًا وفائزة في جميع أفرع الجائزة.