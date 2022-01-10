هطولات وبَرَد.."خريطة أجواء الـ 36 ساعة المقبلة" يكشفها "الحصيني"

توقّعها على أجزاءٍ من مكة والمدينة وتبوك والجوف و"الشمالية" وغيرها

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب المرصد الألماني، متوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الإثنين حتى غد الثلاثاء، أمطارٌ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار وحبات البَرَد متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير، ثم غرب الرياض، فشمال الشرقية.

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10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 09:25 AM

توقّعها على أجزاءٍ من مكة والمدينة وتبوك والجوف و"الشمالية" وغيرها

هطولات وبَرَد.."خريطة أجواء الـ 36 ساعة المقبلة" يكشفها "الحصيني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب المرصد الألماني، متوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الإثنين حتى غد الثلاثاء، أمطارٌ من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار وحبات البَرَد متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير، ثم غرب الرياض، فشمال الشرقية.

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