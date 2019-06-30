25 ألف متدرب ومتدربة في الفصل الصيفي بالكليات التقنية

مسجلة ارتفاعاً مقارنة بمثيله السابق البالغ 13962 متدرباً

بلغت أعداد المتدربين المسجلين في الفصل الصيفي 1439 / 1440هـ بالكليات التقنية، 25444 متدرباً ومتدربة، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالفصل الصيفي السابق، البالغ 13962 متدرباً، وذلك في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي والبكالوريوس الصباحي والمسائي بالكليات التقنية وفروعها، حيث بلغت أعداد الكليات التقنية وفروعها المنفذة للفصل الصيفي الحالي 39 كلية تقنية منها 3 كليات للبنات.

ويتوقع وصول أعداد الخريجين في برنامج الدبلوم الصباحي للكليات التقنية للبنين مع نهاية الفصل الصيفي 12558 متدرباً ومتدربة، ولبرنامج البكالوريوس 289 متدرباً، فيما يتوقع أن تبلغ أعداد الخريجين في برنامج الدبلوم المسائي للكليات التقنية للبنين 109 متدربين، وفي برنامج البكالوريوس المسائي 138 متدرباً.

يُذكر أنه صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ الفصل الصيفي للعام التدريبي 1439 / 1440هـ‍ بالكليات التقنية اعتباراً من 06/ 10 / 1440هـ، لمدة 8 أسابيع، وفق ضوابط التدريب الصيفي، وذلك لإتاحة الفرصة للمتدربين بالكليات التقنية وفروعها في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للاستثمار الأمثل لفترة الصيف والإسهام في تخريج دفعة من المتدربين وإتاحة مقاعد لرفع الطاقة الاستيعابية للفصل الأول من العام التدريبي القادم.