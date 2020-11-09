"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350984 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337788 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5559 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7637 والحالات الحرجة 787 حالة.