"الأرصاد" ينبه مكة المكرمة: سحب رعدية ممطرة وتدن بمدى الرؤية

تشمل الطائف وميسان.. وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد مكة المكرمة المركز الوطني للأرصاد أمطار

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28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 01:33 AM

تشمل الطائف وميسان.. وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحاً

"الأرصاد" ينبه مكة المكرمة: سحب رعدية ممطرة وتدن بمدى الرؤية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من فجر الجمعة.

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