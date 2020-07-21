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التقديم من خلال نظام "نور" من اليوم الثلاثاء

"تعليم عفيف": بدء استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/ 1441هـ.

وأوضح مدير شؤون المعلمين بالإدارة بدر الحربي، أن استقبال الطلبات لمن يرغب في النقل الداخلي يبدأ من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل 4/ 12 / 1441هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (http://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx)