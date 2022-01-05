"هيئة الاتصالات" تحتفي بإدراج "جاهز" في "نمو"

بقيمة سوقية بلغت 8.9 مليارات ريال

احتفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، إحدى شركات البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل SandBox في السوق الموازية "نمو"، بقيمة سوقية بلغت 8.9 مليارات ريال.

وأشادت الهيئة بمسيرة "جاهز" منذ انضمامها للبيئة التنظيمية، وتدرجها في مختلف المراحل إلى حين بلوغها المستوى "المتقدم" في التصنيف، عقب استيفاء الشركة للمتطلبات، حيث تشكل البيئة إطارًا تنظيميًّا يحتضن رياديي الأعمال والمبتكرين لممارسة أنشطة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في بيئة محفزة وآمنة أنشأتها الهيئة بنهاية 2019م.

واستعرض محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في كلمته خلال الحفل مسيرة الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل، لافتًا إلى سعيها المتواصل لإيجاد بيئة منظمة توفر مناخًا استثماريًّا جاذبًا يتسم بالحيوية والاستدامة لخدمات تطبيقات التوصيل في المملكة.

ونوَّه بمشروع البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل SandBox الذي أسهم في دعم وتمكين تطبيقات التوصيل من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية، بما يتواءم مع دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في عملياتها التشغيلية، قبل أن يختتم حديثه بالإشادة بتجربة شركة "جاهز" المتوجة بالإدراج في السوق الموازية "نمو".

وأشاد الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة "جاهز" بجهود الهيئة التنظيمية وأثرها في الارتقاء بأداء الشركة وتحسين عملياتها التشغيلية، مستعرضًا مسيرة الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مؤكدًا سعي "جاهز" إلى أن تكون منصة رائدة لتوصيل الطلبات في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل نموًّا لافتًا، حيث قفز عدد التطبيقات من 3 إلى 17 تطبيقًا تغطي مختلف مدن ومحافظات المملكة، كما تضاعف المتوسط الشهري لقيمة الطلبات من 0.31 مليار ريال إلى 1.75 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع المتوسط اليومي لعدد الطلبات من 117 ألف طلب إلى 525 ألف طلب بنسبة زيادة 350%، وذلك بالمقارنة بين الربع الرابع من عام 2019م مع الربع الرابع من عام 2021م.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت موافقتها في وقت سابق على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، إجراء عملية طرح عام أولي لـ1.888.523 سهمًا (أسهم الطرح) تمثل ما يعادل 18% من رأس مال المجموعة بعد الطرح.