أول سيارة كهربائية من "Audi" تصل السعودية

تسارع كهربائي من 0-100 كم/ساعة في 3.3 ثانية

عبدالملك سرور- سبق: أعلنت أودي وصول أول سيارة كهربائية للسعودية، حيث وصلت سيارة Audi e-tron GT ضمن حزمة من طرازات e-tron والتي يتوقع وصول البقية منها خلال الأشهر المقبلة.

وتتمتع سيارة RS e-tron GT بتسارع يبلغ 3.3 ثوانٍ فقط من حالة التوقف التام إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج e-tron GT quattro إلى 4.1 ثوانٍ لبلوغ السرعة نفسها.

ويمكن لسيارة e-tron GT quattro قطع مسافة تصل إلى 488 كيلومتراً قبل الحاجة لشحن بطاريتها، بينما يمكن لسيارة RS e-tron GT أن تقطع مسافة تصل إلى 472 كيلومتراً، وذلك بفضل البطارية التي تبلغ سعتها الصافية 83,7 كيلووات.



ويمكن شحن بطارية سيارة e-tron GTمن 5٪ إلى 80٪ في غضون 22,5 دقيقة فقط عبر محطات الشحن عالية الطاقة (HPC)، مما يجعلها سيارة رياضية توفر أعلى مستويات الكفاءة، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بمجرد شحنها لمدة خمس دقائق فقط.

وتجمع سيارتا e-tron GT quattro وRS e-tron GT المهارة الفنية وخبرات وشغف أودي بالأداء الفائق، وهو ما يتجلى في نظام التحكم بالانطلاق المتطور، والذي يعزز قدرة السيارتين على توفير ما يصل إلى 530 حصاناً بالنسبة لسيارة e-tron GT quattro، و646 حصاناً لسيارة RS e-tron GT، ويضع قوة فائقة استثنائية بين يدي السائق.

وعلق المدير العام نيل لاينز لعلامة Audi لدى ساماكو السيارات، الوكيل الحصري للمجموعة في المملكة، قائلاً: "لا شك أن Audi e-tron ستكون لها الريادة في النقل والتنقل الكهربائي في المملكة، ونحن متحمسون خصوصاً لنجاح هذه السيارة الكهربائية الفاخرة نظراً للجهد الحثيث الذي تبذله المملكة في النقل الكهربائي على نطاق واسع، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030 القاضية بريادة المملكة عالمياً في استدامة الطاقة والوعي ضمن مجال البيئة الصحية".

وأفاد بأن "خير ما يعبر عن الأداء الآسر لسيارات Audi e-tron هو التصميم الأخاذ والأناقة المبهرة والعناية الفائقة بالتفاصيل. فمن الشكل الديناميكي للسقف إلى العجلات التي تتخذ شكل التوربين أو عنفة الرياح. تتمتع Audi e-tron بشكل يبعث على الحماس يوحي بالصوت الأملس الذي يصدره محرك كهربائي ضخم وعالي الجودة ليثير حواس السائق. أما الأضواء الأمامية العاملة بتقنية LED فتبرز جمال السيارة وهويتها المميزة، بينما تستحوذ الأضواء الخلفية الشبيهة بالسهم على انتباه مستخدمي الطريق الآخرين - وخيالهم. كما تجتمع سهولة الاستخدام مع المواد المختارة بعناية لتشيع جواً من الفخامة لطالما كانت صفة ملازمة لـ Audi".