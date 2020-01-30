"كراني" يعلن رحيل الزائر القطبي.. انعموا بجمعة دافئة

عن أجواء القطاع الغربي ومحور الدفء سيتحول تدريجيًّا للعاصمة

أفاد خبير الطقس حسن كراني، بأنه مع نهاية اليوم الخميس، يبدأ الزائر القطبي بالرحيل عن معظم أجواء القطاع الغربي.

وقال "كراني": ‏انعموا بجمعة دافئة؛ فمع نهاية اليوم الخميس، يبدأ الرحيل الملموس للزائر القطبي عن معظم أجواء القطاع الغربي.

وأضاف: ليلة الجمعة بنهارها الدفء يسود أجواء القطاع، ويتحول محور الدفء تدريجيًّا للعاصمة وبقية الوسطى والشرقية وجنوب أجواء القطاع الشمالي، مع صباح ووسط الجمعة.