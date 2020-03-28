متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه

قال: سوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.



وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.