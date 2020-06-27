الصحة الفلسطينية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا

الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1862

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1862.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي، أن من بين الإصابات 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة.