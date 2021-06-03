كورونا.. مصر تسجل 951 إصابة جديدة و681 بكوريا الجنوبية و52 بموريتانيا

خلال الـ24 ساعة الماضية.. ولا وفيات بالصين

سجلت مصر 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 42 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا 264557 حالة، من ضمنها 193491 حالة تم شفاؤها، و15178 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية:

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 681 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 142 ألفًا و157؛ وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بذلك إلى 1968 وفاة.

موريتانيا:

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء أمس، تسجيل 52 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 19 ألفًا و650 حالة.

وأفاد بيان للوزارة بأن 32 مصابًا تعافوا من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 18 ألفًا و614 حالة؛ فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 464 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس، وهو نفس عدد الحالات التي سُجلت قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات الجديدة، تسعُ حالات لأشخاص جاءوا من الخارج.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91170؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.