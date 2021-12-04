مطرب وميراج والمغزى حاضر..هنا أغرب أسماء الصقور بمهرجان المؤسس

بعضهم يطلق صفة أو اسماً لعزيز عليه وآخرون يفضلون ألقاب الأندية الرياضية

يطلق الصقارون على طيورهم أسماء تحمل دلالات خاصة، فمنهم من يطلق عليها صفة تميز سلوكه، ومنهم من يطلق عليه اسماً عزيزاً عليه، وآخرون فضّلوا أسماءً غريبة ولافتة، حملتها النسخة الحالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021.

وأوضح الصقار سعود الدعيج، أنه أطلق اسم "مقدام" على صقره كدليل على تواجده المشرف في المواقف الصعبة، فهو صقر لا يهاب، فيما سمى سعد العنزي صقره "عزيز" على أخيه الذي يكنّ له مكانة خاصة في قلبه، أما مازن المطيري فأطلق على صقره اسم "عرب" لاعتزازه بعروبته وقوة العرب.

ويرى الصقار مبارك العجمي أن الأسماء تختلف باختلاف المواقف، وأن كل اسم صقر يحمل مغزى معيناً عند مالكه، موضحاً أنه يملك العديد من الصقور ولكن أحبها إلى قلبه الصقر "سلطان" لأنه يحمل اسم ابنه.

وتتنوع الأسماء بحسب نظرة المالك، فهنالك من يرى في أداء صقره متعة وطربا؛ مثل فلاح الدوسري الذي أطلق على أحد صقوره اسم "مطرب" والذي حقق له المركز الثاني في شوط جير بيور قرناس محترفين سعوديين، وقد نجد اسماً واحداً لأكثر من صقر، مثل الصقارين محمد الموسى وبدر الشمري اللذين يملكان صقرين وكلاهما يدعى "ميراج".

وهناك العديد من الأسماء التي تدل على مناطق مثل "الشمالي" لصقر خلف الشمري، كما نجد الكثير من أسماء الإناث مثل سلمى وعلياء ونجلاء ورضوى وشيخة وريما ووعد وسميرة، ولم تخل أسماء بعض الصقور من الرياضة مثل نيوكاسل والشبابي والزعيم، والعالمي فيما أطلق ماجد العنزي على صقره اسم "توكلنا".

يُشار إلى المهرجان يواصل فعالياته حتى 16 ديسمبر الجاري، في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، وخصص جوائز مالية للفائزين بلغت نحو 25 مليون ريال.