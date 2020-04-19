"رويترز": وفيات "كورونا" تجاوزت 40 ألفاً في أمريكا

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 744 ألفاً

أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفاً، اليوم (الأحد)، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفاً.


وارتفعت الحالات الجديدة أمس بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:22 PM

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 744 ألفاً

"رويترز": وفيات "كورونا" تجاوزت 40 ألفاً في أمريكا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفاً، اليوم (الأحد)، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفاً.


وارتفعت الحالات الجديدة أمس بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد

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