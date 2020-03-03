"سهود ومهود".. "المسند": H الطارد يتربع.. حرارة ترتفع ثم تنخفض!

فيما توقعت "الأرصاد" أن يستمرّ نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق عدة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن هناك حالة استقرار عام في عناصر الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تُواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى يوم الجمعة أو السبت -حسب الموقع الجغرافي- ثم تبدأ بالانخفاض النسبي لبضعة أيام.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "بوجه عام أجواء اليوم سهود ومهود (استقرار عام في عناصر الطقس)، والمرتفع الجوي H (الطارد للحالات الماطرة) لا يزال يتربع فوق المنطقة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.