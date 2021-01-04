8011 مستفيداً من خدمات وحدة جراحة المخ والأعصاب بمحايل العام

منذ تشغيلها في يناير 2019

نجحت وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، في تقديم خدماتها لـ8011 مستفيداً، منذ بدء العمل بالوحدة في يناير 2019، وحتى تاريخه.

وذكرت "صحة عسير" أن الفريق الطبي بالوحدة أجرى 188 عملية جراحية؛ محققاً العديد من الإنجازات الطبية والتي شملت عمليات "جراحة العمود الفقري، وجراحة رضوض الرأس، والتشوهات الخلقية للأطفال".

وتُعد الوحدة من الوحدات المهمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بمستشفى محايل العام.