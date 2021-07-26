"الغنوشي" يغادر محيط البرلمان التونسي

اعتصم ساعات أمامه

غادر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي محيط البرلمان التونسي، اليوم (الاثنين)، بعد منعه من الدخول، ومكوثه في سيارته لعدة ساعات.

ونفّذ "الغنوشي" في وقت سابق اليوم، اعتصاماً أمام البرلمان الذي ينتشر فيه الجيش.

وتراشق أنصار حركة النهضة ومؤيدين للرئيس التونسي قيس سعيد الحجارة أمام البرلمان.