"الصحة": تسجيل 221 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 478 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 355034 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 478 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 342882 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.