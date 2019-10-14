"المجلس التعليمي بالأفلاج" يناقش تطوير عمل الموظفين وتطلعات الموهوبين

لتجويد العمل بالميدان التربوي لتحقيق التميز والريادة وعلاج القصور

عقد المجلس التعليمي في تعليم الأفلاج اليوم الاثنين، الاجتماع الأول له في دورته الحادية عشرة، طرَح خلاله أوراق عمل وناقش بعض التوصيات التي تهدف إلى تطوير العمل بالأقسام والميدان التربوي.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة مناقشة أوراق عمل عن تطوير عمل الموظفين بالأقسام والمدارس.

وتحدّث "آل مغيرة" خلال كلمته الافتتاحية للمجلس عن آلية اختيار الموضوعات المجدولة في أعمال المجلس؛ بهدف تحقق التميز والريادة، وخروج الاجتماع بكل ما يخدم الميدان التعليمي.

وتناول رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر، تعريف المجلس وأهدافه السبعة ومهامه وآلياته، كما استعرض مشرف أمانة التعليم ناصر الفرشان مَحاور الاجتماع وأوراق العمل المطروحة.

من جهته، قدّم المستشار الإداري كليفيخ آل مبارك ورقة عمل "آلية نظامية وتحسين أداء الموظفين"، تحدّث خلالها عن ضوابط وآلية العمل والحوافز وعلاج القصور، وتعديل السلوك، وتوزيع الأعمال، وغرس روح العمل الجماعي، ودور الرئيس حول مرؤسيه، والإجراءات النظامية التي يتعامل معها حول حالات التأخر والغياب للموظف، وطرح في ورقة العمل بعض التوصيات التي تعمل على رفع كفاءة العمل والنتائج المتوقعة منها، تلا ذلك مناقشة عدد من المقترحات التطويرية من أعضاء المجلس للتوصيات التي طرحها "آل مبارك" في أوراق عمله التي قدمها.

وتضمن الاجتماع ورقة عمل قدّمها رئيس قسم الموهوبين عبدالعزيز المحيميد بعنوان "مركز الموهوبين وتطلعات مستقبلية"، تحدث خلالها عن مراكز الموهوبين والدليل الإجرائي الذي ينظم العمل، وتحسين البيئة التعليمية ومكونات مركز الموهوبين ومهام العاملين به، والخدمات التي يقدّمها المركز، وفصول الموهوبين وضوابطها وكيفية افتتاحها.

واختُتم الاجتماع بمناقشة بعض التوصيات التطويرية للميدان والأقسام.