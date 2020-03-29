الكويت تعلن 20 إصابة جديدة بـ "كورونا"

مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 255 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة في الكويت حتى الآن 255 حالة.

وأكّدت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، أن الحالات المصابة تتمركز في عدد من المناطق؛ كالمهبولة والشويخ الصناعية، وإصابات في بعض المناطق التجارية في محافظة العاصمة.

وقالت "الصحة"، إنه قبل أيام بدأنا المرحلة الثالثة من "كورونا" وهي إصابات التقّصي الوبائي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.