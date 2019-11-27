أسعار النفط تنخفض بنسبة 0.03 %

مزيج برنت يبلغ 64.25 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بمقدار 0.02 دولار أو نسبة 0.03 %، إلى 64.25 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.04 دولار أو نسبة 0.07 %، إلى 58.37 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

1

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 11:59 AM

مزيج برنت يبلغ 64.25 دولار للبرميل

أسعار النفط تنخفض بنسبة 0.03 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

3 407

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بمقدار 0.02 دولار أو نسبة 0.03 %، إلى 64.25 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.04 دولار أو نسبة 0.07 %، إلى 58.37 دولار أمريكي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

النفط أسعار النفط

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019