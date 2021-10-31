ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.