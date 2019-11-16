"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الجوف والشمالية وتبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض, المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان, وعلى أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج ومائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.