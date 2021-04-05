اشتباكات دامية تخلف 18 قتيلاً في مدينة الجنينة السودانية

بدأت أمس وتصاعدت اليوم بين ميليشيا وقبيلة المساليت

ذكر مسعفون اليوم (الاثنين)، أن 18 شخصًا قتلوا، وأصيب 54 في اشتباكات بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور السودانية.

من ناحيتها، أفادت مصادر بأن الاشتباكات بين عناصر الميليشيات وأفراد من قبيلة المساليت بدأت أمس وتصاعدت صباح اليوم في جميع أنحاء المدينة، وفقاً لـ"رويترز".