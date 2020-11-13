إغلاق مصانع الخرسانة بمحايل يرفع سعر المتر 50 ريالاً

مستثمرون يعلنون خروجهم من مزاولة النشاط

كشف عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مجال الخرسانة والبلوك عن عزمهم الخروج من النشاط الذي أسهم منذ عشرات السنين في دفع عجلة التنمية، مشيرين إلى أنهم لا يعارضون الخروج من داخل النطاق العمراني وتنفيذ توجيه أمير المنطقة المبني على توجيه وزير الداخلية، إلا أن تحفظهم على الموقع المعتمد المراد نقلهم إليه بسبب بعده عن المواقع المستهدفة بالصب، والذي قد يفسد الخرسانة إضافة إلى أنه يقع بجوار محرقة للنفايات وبحيرة للصرف الصحي، مطالبين بإيجاد موقع بديل يخدم الصالح العام.

وأشاروا إلى عزمهم الخروج من النشاط في حال أصرت البلدية نقلهم إلى ذات الموقع، فيما عرض رجل الأعمال عبدالله الفلقي، صاحب أكبر وأقدم مصنع في المحافظة بعد 35 عاماً من العمل في النشاط ذاته بعرض جميع معداته للبيع.

من جهتهم قال عدد من المواطنين إن قرار الإغلاق تسبب في رفع قيمة المتر للخرسانة من 180 ريالاً إلى 230، بزيادة بلغت 50 ريالاً للمتر، فضلاً عن مدة الانتظار للعملاء للحصول على الخرسانة التي وصلت إلى شهر بعد أن كانت لا تتجاوز الثلاثة أيام.

وكان رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، أكد لـ"سبق" أمس، أن إغلاق تلك المصانع جاء بناءً على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، المبني على خطاب وزير الداخلية نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.



وأشار "حافظ" إلى أنه سبق الإغلاق إشعارات لأصحاب تلك المصانع وضبطهم بالإقرارات اللازمة التي تدعوهم إلى النقل في حالة توفر موقع مخصص لمثل هذه الاستعمالات، وقد تمت الموافقة على اعتماد مخطط الصناعات المتوسطة من قِبل أمين منطقة عسير في شهر رمضان المبارك لعام 1441، وتم طرح المخطط في منصة بلدي مرتين الأولى كانت في الشهر العاشر من العام نفسه والثانية في نهاية شهر صفر من العام الجاري، إلا أن أصحاب المصانع المعنية لم يتقدموا بشراء الكراسات، مع العلم بأنه تم إشعارهم بأهمية شرائها وجرى الاتصال عليهم من قِبل المختصين إلا أن بعضهم امتنع عن النقل في الوقت الذي تم فيه شراء كراسات من قِبل عدة شركات من داخل وخارج المنطقة ترغب في الانتقال للموقع الجديد.