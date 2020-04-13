أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان.. والتنبيه "متقدم"

المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات (الريث، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.