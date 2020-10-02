روسيا تسجل 9412 إصابة بكورونا و 186وفاة

سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .
روسيا
فيروس كورونا الجديد
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.
إجمالي عدد المتعافين من الفيروس970,296
سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.