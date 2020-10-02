روسيا تسجل 9412 إصابة بكورونا و 186وفاة

إجمالي عدد المتعافين من الفيروس970,296

سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .


وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 02:19 PM

إجمالي عدد المتعافين من الفيروس970,296

روسيا تسجل 9412 إصابة بكورونا و 186وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .


وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.

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روسيا فيروس كورونا الجديد

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