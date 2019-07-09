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المجلس وافق على مذكرة تفاهم مع هولندا وأخرى للتعاون مع جمهورية العراق

#الشورى يوافق على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات"

وافق مجلس #الشورى اليوم على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات".

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا؛ للتعاون في مجال الإحصاء.

ووافق #الشورى على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.