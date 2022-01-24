"تقييم": افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، عن افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بذلك يصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى 24 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ومدنها، تمّ من خلالها تقدير أضرار ما يفوق 880 ألف مركبة.
وأشارت إلى أن عام 2021 شهد كذلك اعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، واعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 - 2025.
وصل عددها إلى 24 مركزاً تمّ من خلالها تقدير ما يفوق 880 ألف مركبة
كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، عن افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بذلك يصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى 24 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ومدنها، تمّ من خلالها تقدير أضرار ما يفوق 880 ألف مركبة.
وأشارت إلى أن عام 2021 شهد كذلك اعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، واعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 - 2025.