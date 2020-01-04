نصيحة من موظف حقائب للمسافرين: لا تضع الأقفال على حقائبك

حذّر أيضاً من وضع عناوين منازلهم: معلومة قد تساعد على سرقتها لاحقاً

على عكس الاعتقاد الشائع بأن وضع المسافرين أقفالاً على حقائبهم في أثناء السفر يحميها من السرقة، لكن أحد موظفي الحقائب، قال إن هذا الإجراء غير صحيح على الإطلاق.

وتقاسم الموظف أفكاره بهذا الشأن على موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن وضع الأقفال على الحقائب لن يؤمّن الحماية؛ بل على العكس من ذلك، فقد يجعلها هدفاً محتملاً للسرقة.

وأضاف، أن الأقفال توحي لكثيرين بأن المسافر يخفي شيئاً ثميناً في داخل الحقيبة، مؤكداً من تجربته أن القفل لن يردع السارقين عن العبث بأمتعة المسافرين.

ووفق "سكاي نيوز"، تفاعل زوّار الموقع مع ما كتبه الموظف، وقالوا إن فك قفل الحقائب ليس بالأمر الصعب، ولا يحتاج سوى إلى "قلم".

من جهة أخرى، حذّر الموظف المسافرين من وضع عناوين منازلهم على الأمتعة، ذلك أنه يتيح للصوص معلومة قد تساعدهم على سرقتهم لاحقاً.