بسبب بنزين مغشوش.. تعطُّل عشرات المركبات بمحافظة "الداير" في جازان

الجهات الأمنية والرقابية تباشر بلاغات من متضررين في الحادثة

تباشر الجهات الأمنية والرقابية في محافظة الداير بجازان بلاغات عدة من متضررين، تفيد بتعطل مركباتهم أمام إحدى المحطات بالمحافظة.

وبحسب المصادر الأولية، فإن سبب عطل المركبات يعود إلى تعبئة بنزين مغشوش؛ ما سبَّب العطل للمركبات، وكدس أعدادها أمام المحطة.

ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات وغرامة على المحطة، وتعويض المتضررين، في حال ثبت تورط المحطة ببيع البنزين المغشوش.