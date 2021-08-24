"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.