"اتصالات الرياض" تنظم دورة مجانية لمنسوبي الكلية عن "الروبوت"

بالتعاون مع أكاديمية ابن رشد التعليمية

تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بالتعاون مع أكاديمية ابن رشد التعليمية؛ دورة لمنسوبي الكلية في تجميع وبرمجة "الروبوت"، وأهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 9/ 3/ 2020 ولمدة 3 أيام.



وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن استخدام "الروبوت" في التعليم والتدريب أصبح من أهم الوسائل التعليمية والتدريبية في جميع مراحل التعليم الدراسية على مستوى العالم؛ فمن خلال تصميم الروبوت وبرمجته وبنائه يكتسب المتدربون المعرفة والمهارات في مجالات عديدة؛ ومنها هندسة الحاسب والهندسة الإلكترونية والميكانيكية، إضافة إلى استخدامه في الطب، وهذه المهارات من متطلبات الدول المتقدمة صناعيًّا.



يشار إلى أن أن متدربَين مبتكرَين من الكلية حصلا على المركز الثالث في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات للشرق الأوسط بالصين 2019م؛ هما المتدربان: سلطان مصلح، وراكان الحارثي، وسط حضور دولي كبير ومنافسات صعبة، وجاء ذلك ثمرة لمركز الموهبة والابتكار بالكلية؛ حيث يتم فيه تبنّي المتدربين وتطوير مواهبهم وتهيئة البيئة المناسبة لابتكاراتهم من خلال جعله مكانًا خصبًا لهذه الفئة والارتقاء بمستوياتهم عن طريق الدورات والأنشطة العلمية الأخرى.