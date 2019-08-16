حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينة

تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.