كورونا في العراق.. 7610 إصابات جديدة و65 وفاة و10078 حالة شفاء

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة.