خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 8833 إصابة جديدة بكورونا و217 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، إنها سجلت 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليوناً و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم، و612587 وفاة، تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالمياً.