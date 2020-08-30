إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا

عدد الحالات يرتفع إلى 61.399

سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.