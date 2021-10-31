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الرياض تطلب استضافة "إكسبو 2030".. وإلغاء فترة الـ15 يومًا بين العمرتين

"سبق" في أسبوع: تداعيات أزمة لبنان مستمرة.. والملك يرأس وفد قمة العشرين.. وولي العهد يُطلق "مبادرة الاستثمار"

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحظيت أحداثه بمتابعة واسعة في أوساط القراء، فيما حرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، والتي كان أبرزها ما يلي:



خادم الحرمين في قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي

بدأت اليوم السبت أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، حيث رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة في أعمالها عبر الاتصال المرئي، وألقى -أيده الله- في الجلسة الأولى كلمة يمكن الاطلاع على نصها الكامل عبر الرابط التالي: https://sabq.org/h5YZrX



تداعيات أزمة لبنان.. مغادرة السفير اللبناني ووقف كل الواردات اللبنانية

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة المقبلة، ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة.

https://sabq.org/72jDJq



ولي العهد يعلن: الرياض تتقدم بطلب رسمي لاستضافة "إكسبو 2030"

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 إبريل 2031م.

جاء ذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.

https://sabq.org/vpqgGS



إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار.. وولي العهد يحضر إحدى الجلسات

انطلقت الأسبوع الماضي فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بتجمُّع أكثر من ألفي بعثة وخمسة آلاف مشارك في الرياض، تحت شعار"الاستثمار في الإنسانية".

جمع الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فاعلة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

https://sabq.org/5Y8dgB



ولي العهد يدشن "قمة الشرق الأوسط الأخضر" ويعلن عن مبادرات بيئية

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في كلمته في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر: "إننا ندشّن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها معًا"، معلنًا عن إنشاء منصة تعاون؛ لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.

https://sabq.org/nP3sDL



"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم السبت، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الدوري المقدَّم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والعرض الدوري المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية.

https://sabq.org/VhD6mC



قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

أصدر وزير الموارد البشرية قرارًا وزاريًا يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ واستمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

https://sabq.org/Yf2Brd



"الحج والعمرة" تلغي فترة الـ15 يومًا بين العمرتين.. وتتيح الحجز عقب انتهاء التصريح

أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء الفترة الزمنية المشترطة بين العمرة والأخرى، لافتةً إلى أنه أصبح بإمكان المعتمر إعادة الحجز مرة أخرى فور انتهاء التصريح الفعّال.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمعتمر حجز تصاريح أداء العمرة؛ لتكون تصريحًا فعالاً واحدًا في اليوم، ويمكن الحجز مرة أخرى بعد انتهاء التصريح.

https://sabq.org/RncQSx



إنفاذًا لتوجيهات الملك.. "الخارجية" تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa).

https://sabq.org/86CfNd



وزير الطاقة في "قمة الشباب الأخضر": قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية

قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في #قمة_الشباب_الأخضر: "قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وأطلقنا شارة البداية، ونحن قادرون على ذلك".

وأضاف: "يجب أن نفكر دائمًا في التقنيات والعمل الدولي البناء لمعالجة التحديات البيئية.. رؤية 2030 محفز كبير للشباب".

وتابع: "نقدّم دعمًا كبيرًا للكوادر الشابة في وزارة الطاقة، ونركز على التمكين والثقة والعمل الجماعي لدعم فريق العمل".

https://sabq.org/mwc9Rr



"السعودية الخضراء".. "الفطرية": 30 % من مساحة المملكة ستكون مناطق محمية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن ‏دور المركز مستقبلاً، هو رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 % من مساحة المملكة، وهو ما يُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق مستهدفات ‎مبادرة "السعودية الخضراء".

https://sabq.org/Sm7qQn