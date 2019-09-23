شاهد.. عسير تحتفي بيوم الوطن 89 بعروض عسكرية وفعاليات ترفيهية

بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والفرق الشعبية وحضور كبير

أقامت منطقة عسير العديد من الفعاليات والعروض العسكرية والمسيرات الشعبية والفقرات الترفيهية بمدينة أبها احتفاءً بيوم الوطن 89 على امتداد الحزام الدائري الذي شهد حضور الآلاف من أبناء المنطقة بمختلف أطيافهم وأعمارهم جميعهم حرصوا على الحضور المبكر قبل انطلاق الفعاليات بعدد من الساعات،

وانطلقت الاحتفالات عند الرابعة عصرًا بدءاً بمسيرة المشاة والمعدات العسكرية والإنزال المظلي والخيالة، وكذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والفرق الشعبية بمختلف ألوانها التراثية ابتهاجًا باليوم الوطني 89 وتوحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وتضمنت الاحتفالات مسابقات وفقرات ترفيهية وفلكلورات شعبية وعروضًا لألعاب النارية ببحيرة السد.