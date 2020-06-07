"الصحة" تعلن تسجيل 3045 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 101914

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 07 يونيو 2020، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 101914 حالة .



وقالت: أنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72817 حالة ولله الحمد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 712 حالة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28385، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1564 حالة.