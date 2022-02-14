ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود بجدة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.. وأحيلا إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (5.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات الشبو

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14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 04:33 PM

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.. وأحيلا إلى النيابة العامة

ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود بجدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (5.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات الشبو

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