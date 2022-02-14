ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود بجدة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.. وأحيلا إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (5.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.

وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.